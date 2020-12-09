Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий год

Он включает в себя новые санкции против российских проектов.

Финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере безопасности в 2021 году обойдётся Соединённым Штатам в 740 миллиардов долларов. В эту сумму входят в том числе входят и новые положения об ужесточении санкций в отношении проектов по строительству газопроводов из России «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Как отмечает агентство «Интерфакс», ограничения введут в отношении тех компаний, которые содействуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов, занимаются технической модернизацией таких кораблей или страхуют организации, вовлечённые в эти проекты.

Помимо этого, в бюджет включены новые санкции против Турции. В частности, – за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара расплатилась за них в начале недели.

В свою очередь глава Белого дома неоднократно говорил, что готов ветировать проект оборонного бюджета. С санкциями Дональд Трамп это не связывал, он говорил, что хотел добиться от Конгресса отмены закона, по которому интернет-издания не несут юридической ответственности за размещения у себя пользовательского контента из социальных сетей. Президент называл эти правила опасными и несправедливыми.

Ранее немецкий журнал Bild писал, что власти ФРГ намерены обойти американские санкции с помощью создания специального фонда для работы над проектом «Северный поток-2». Пока что официально эта информация не подтвердилась.