В США отклонен запрос о приостановке процедуры утверждения Джо Байдена победителем на выборах в Пенсильвании

Верховный суд США отклонил запрос республиканцев о приостановке процедуры утверждения Джо Байдена победителем на выборах в Пенсильвании. Никаких разъяснений суд пока не дал.

Группа представителей Республиканской партии утверждала, что примерно 2,5 миллиона бюллетеней, которые были присланы по почте, не должны учитываться при подсчете голосов, так как при их отправке были нарушения.

Иск по Пенсильвании стал первым такого рода обращением, дошедшим до Верховного суда.