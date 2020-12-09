Под Оренбургом один человек пострадал в результате пожара на нефтяной скважине

Чрезвычайное происшествие под Оренбургом. По предварительным данным МЧС, один человек пострадал в результате пожара на нефтяной скважине. Площадь возгорания составляет около ста квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 50 человек и 14 единиц техники. В МЧС подчеркивают, что пожар не угрожает населенным пунктам.
2020-12-09T08:31:20+03:00
2020-12-09T08:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 09 декабря 2020
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