Под Оренбургом один человек пострадал в результате пожара на нефтяной скважине

Чрезвычайное происшествие под Оренбургом. По предварительным данным МЧС, один человек пострадал в результате пожара на нефтяной скважине. Площадь возгорания составляет около ста квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 50 человек и 14 единиц техники. В МЧС подчеркивают, что пожар не угрожает населенным пунктам.