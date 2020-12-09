Крупнейшая бразильская авиакомпания GOL первой в мире возобновит полеты Boeing 737-8 MAX

Они были приостановлены по всему миру около полутора лет назад после двух авиакатастроф воздушных судов этой модели.

До конца года планирует ввести в строй все семь Boeing 737 MAX имеющихся в распоряжении компании. Как говорится на ее сайте, на протяжении последних 20 месяцев GOL следила за ходом самой масштабной в истории коммерческой авиации проверки безопасности, в которой участвовали регуляторы и авиакомпании со всего мира. Отмечается, что прежде чем вернуть в строй самолеты, перевозчик вместе с авиапроизводителем провели подготовку 140 пилотов в соответствии с требованиями Национального агентства гражданской авиации и Федерального авиационного управления США.

В октябре 2018 года жертвами катастрофы MAX-8 авиакомпании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. В марте прошлого года в Эфиопии разбился самолета аналогичной модели «Эфиопских авиалиний», погибли 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии по соображениям безопасности.