В Госдуме предложили засекретить данные о силовиках и судьях, даже если речь об угрозе их безопасности не идет

Документ уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Судьи, военные, прокуроры, сотрудники ФСИН, ФСБ и СВР, нацгвардейцы, участвовавшие в «охране общественного порядка», приставы, таможенниках, налоговики и сотрудники Счетной палаты – всех хотят защитить депутаты Госдумы. Если сейчас временный запрет на распространение данных могут ввести, если существует угроза безопасности в связи со служебной деятельностью, то в законопроекте говорится, что меры защиты начнут действовать одновременно с вступлением защищаемых лиц в должность. Конфиденциальными станут и сведения об их близких.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас расширяется практика несанкционированной публикации в сетях сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. А это, говорится в документе, плохо сказывается на их работе.

Одним из авторов инициативы стал председатель Комитета противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев. Он же возглавляет Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.