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08:03, 09 декабря 2020

Николай Шамалов, которого «Важные истории» называют бывшим зятем Путина, перестал быть акционером банка «Россия»

Николай Шамалов, которого интернет-издание «Важные истории» называет бывшим зятем президента, перестал быть крупным акционером банка «Россия». Это могло быть связано с разводом его сына.

В 2019 году бизнесмен Николай Шамалов перестал быть одним из крупнейших совладельцев банка «России», — пишет интернет-издание «Важные истории». Оно отмечает, что почти весь пакет акций предпринимателя ушёл дочернему предприятию банка ООО «СВК».

Эти активы член кооператива «Озеро» получил в 2004-ом году. С чем связано решение об их продаже – не известно. Произошло это после того, как сын бизнесмена Кирилл Шамалов развёлся с директором фонда «Иннопрактика» Екатериной Тихоновой, которую издание называет дочерью президента Владимира Путина. Как сообщало американское агентство Bloomberg, развод произошел в 2018 году.
В свою очередь сетевое издание «Проект» называет Банк «Россия» фактической собственностью президента, по данным портала акции этого предприятия «можно получить или потерять в зависимости от расположения Путина». Владеет банком давний знакомый президента Юрий Ковальчук, а одним из акционеров является миллионер Светлана Кривоногих, которую издание также связывало с главой государства.

Ранее портал «Важные истории» писал, что Кирилл Шамалов незадолго после свадьбы с Тихоновой купил за сто долларов почти 4 процента акций компании «Сибур». Председатель правления организации Дмитрий Конов говорил РБК, что эта покупка была частью другой сделки, в которой было множество разных обязательство.



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