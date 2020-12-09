В Петербурге, полицейские, признанные виновными в подбрасывании наркотиков, получили условные сроки. Об этом пишет сайт «Медиазона» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов. Согласно материалам дела, трое оперативников подложили в карман прохожему пакет с белым порошком, после чего задержали. Мужчину избили и, угрожая уголовным делом, потребовали 400 тысяч рублей. Они получили почти всю сумму. Помимо этого эпизода уже экс-полицейские и ранее неоднократно превышали полномочия и занимались вымогательством. Подсудимые свою вину признали.
2020-12-09T07:33:14+03:00
2020-12-09T07:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 09 декабря 2020
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