Во Франции сегодня день траура в связи со смертью бывшего президента Валери Жискар д'Эстена

Все желающие смогут оставить записи в книгах памяти, которые будут открыты в мэриях и в музее Орсе в Париже. День траура объявил действующий президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с обращением к нации. В заявлении он отметил, что принадлежит к поколению, которое родилось в период президентских полномочий Валери Жискар д'Эстена, изменившего Францию. Макрон подчеркнул, что в годы руководства страной скончавшегося политика общество модернизировалось, стало открытым и свободным. Отдельная мемориальная церемония пройдет в день рождения Жискар д'Эстена 2 февраля. Ее организуют в здании Европарламента в Страсбурге. Похороны и прощание с бывшем президентом Франции провели в узком кругу родных и близких. Такова была последняя воля покойного.

Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.