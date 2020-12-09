Минздрав: Все российские регионы должны начать получать вакцину от коронавируса после 10 декабря

Все российские регионы должны начать получать вакцину от коронавируса после 10 декабря. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко напомнил, что иммунитет у тех, кто получил вакцину, формируется в течение 42 дней.

Первым российским регионом, начавшим прививочную кампанию, на прошлых выходных стала Москва. Несмотря на то, что чиновники говорят о добровольной вакцинации, в прессе регулярно появляются сообщения о принуждении к прививке – в частности от сотрудников медучреждений. Минздрав, по сведениям сайта Znak.com, потребовал вакцинировать от коронавируса больше половины федеральных чиновников. В конце ноября в Кремле объяснили, что президент пока прививаться не стал, так как не может выступать в качестве добровольца и использовать несертифицированную вакцину.