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06:31, 09 декабря 2020

Дочь замглавы администрации Сергея Кириенко может подать в суд из-за публикации о наличии у нее двойного гражданства

Дочь замглавы администрации Сергея Кириенко может подать в суд из-за публикации о наличии у нее двойного гражданства. В разговоре с газетой РБК Любовь Кириенко назвала враньем информацию о том, что она имеет французский паспорт и заявила, что никогда не была гражданкой какой-либо другой страны кроме России.
Так дочь высокопоставленного чиновника прокомментировала расследование интернет-издания The Insider, которое ссылалось на «базу лиц с двойным гражданством», составленную МВД. В этом списке, по данным издания, у полной тезки Любови Кириенко совпадают дата рождения и номер паспорта.



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