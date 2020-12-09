Дочь замглавы администрации Сергея Кириенко может подать в суд из-за публикации о наличии у нее двойного гражданства. В разговоре с газетой РБК Любовь Кириенко назвала враньем информацию о том, что она имеет французский паспорт и заявила, что никогда не была гражданкой какой-либо другой страны кроме России.

Так дочь высокопоставленного чиновника прокомментировала расследование интернет-издания The Insider, которое ссылалось на «базу лиц с двойным гражданством», составленную МВД. В этом списке, по данным издания, у полной тезки Любови Кириенко совпадают дата рождения и номер паспорта.