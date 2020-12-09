Режиссер популярного сериала «Ход королевы» готовится экранизировать роман Владимира Набокова. В подкасте The Watch Скотт Фрэнк сказал, что в триллере по книге «Камера обскура» будет задействована вся команда сериала. Кроме того, на главную роль пригласили актрису Аню Тейлор-Джой, сыгравшую шахматистку в «Ходе королевы».

Мини-сериал, вышедший на стриминговом сервисе Netflix в позапрошлом месяце, стал самым популярным в истории платформы.