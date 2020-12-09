УЕФА проведет расследование в связи с расистским скандалом на матче Лиги чемпионов. Встреча между ПСЖ и «Истанбулом» была остановлена в первом тайме, после того, как футболисты турецкой команды покинули поле. Они обвинили в расизме резервного румынского судью, который употребил слово negru – в переводе с румынского «черный» в отношении помощника тренера камерунца Пьера Вебо. За своего одноклубника вступился сенегальский форвард «Истанбула» Демба Ба. Он обрушился на арбитра с критикой.

Матч доиграют сегодня с новой судейской бригадой. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. На инцидент обратил внимание турецкий президент. Реджеп Эрдоган призвал футбольную организацию принять все необходимые меры.