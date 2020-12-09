Мосгорсуд сегодня предпримет ещё одну попытку рассмотреть апелляции адвокатов фигурантов дела «Нового величия». Молодые люди ранее получили реальные и условные сроки.

Отменить приговор и оправдать осужденных просят их адвокаты. Прокуратура добивается устранения технических ошибок в постановлении, при этом требует оставить решение судьи Люблинского суда Александра Маслова без изменений. Трое фигурантов дела «Нового величия» в августе получили от шести до семи лет колонии. Наибольший срок дали Руслану Костыленкову. Реальные сроки также получили Петр Карамзин и Вячеслав Крюков. Еще четверых осудили условно. В их числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Всех судья Маслов признал виновными в создании экстремистского сообщества и подготовке к государственному перевороту. Адвокаты и сами осуждённые не раз говорили, что в движение внедрился сотрудник спецслужб, который придумал устав и программу «Нового величия». Он настаивал на необходимости тренировок, а также арендовал офис для встреч активистов. Рассмотрение апелляций неделю назад отложили из-за болезни Павликовой, ещё раньше его перенесли, поскольку несколько фигурантов дела или не успели ознакомиться с материалами или их поздно известили о заседании суда.

Дело еще одного фигуранта Павла Ребровского было выделено в отдельное производство. Он сначала получил два с половиной года колонии, но позже отказался от признательных показаний, и его дело было пересмотрено. По итогам повторного слушания Ребровского приговорили к шести годам лишения свободы.