Агентство Sputnik узнало о смерти телеграфистки, сообщившей о капитуляции Германии в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нетупская скончалась в Белоруссии на 101-м году жизни.

По данным издания, на момент начала войны ей было 20 лет. В 1942 году Нетупскую приняли в отдельный запасной телеграфный батальон, а позже отправили в действующую армию. В ночь с 8 на 9 мая телеграфистка передала в Москву из Берлина весть о Победе.