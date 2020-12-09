В Татарстане чиновника заподозрили в случайном убийстве односельчанки

Как сообщается на сайте регионального следственного комитета, супружеская пара обратилась к главе поселения с жалобой на дикую лису, воровавшую кур. В ответ он вызвался застрелить хищника и, как пишет местная пресса, вечером устроил засаду на участке. Однако в это время в сарай вошла хозяйка дома. Чиновник дважды выстрелил в ее сторону. Раненая женщина скончалась по дороге в больницу. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
2020-12-09T05:06:33+03:00
2020-12-09T05:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 09 декабря 2020
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