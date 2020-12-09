В Татарстане чиновника заподозрили в случайном убийстве односельчанки

Как сообщается на сайте регионального следственного комитета, супружеская пара обратилась к главе поселения с жалобой на дикую лису, воровавшую кур. В ответ он вызвался застрелить хищника и, как пишет местная пресса, вечером устроил засаду на участке. Однако в это время в сарай вошла хозяйка дома. Чиновник дважды выстрелил в ее сторону. Раненая женщина скончалась по дороге в больницу. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.