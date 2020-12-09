Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о границе с Северной Ирландией

Представители Лондона и Брюсселя в совместном заявлении сообщили, что Соединенное Королевство исключит ряд спорных поправок из текста законопроекта о внутреннем рынке, которые нарушают условия Брексит.

Британия вышла из ЕС в начале этого года, но продолжала соблюдать прежние правила, действие которых распространялось в течение годичного переходного периода. Новые договоренности о пограничном режиме будут действовать независимо от того, смогут ли стороны заключить торговый договор, который должен заработать в новом году.