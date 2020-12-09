Палата представителей США одобрила проект военного бюджета

В документ вошли новые ограничения против трубопровода «Северный поток-2» и военная помощь Украине. Предполагается, что в общей сложности на финансирование деятельности Пентагона будет выделено более 700 миллиардов долларов.

Ранее Дональд Трамп угрожал наложить вето на документ, требуя, чтобы в закон были включены меры, вводящие ответственность соцсетей и прессы за публикуемый контент. Однако прошедшее голосование показало, что в случае сопротивления президента, Конгресс сможет преодолеть вето. Впрочем, проект бюджета еще должен поддержать Сенат.