Россия запретила импорт азербайджанских томатов и яблок

Россельхознадзор объяснил введение временных ограничений обнаружением вредителей. В октябре ведомство сообщало о том, что в продукции из закавказской республики больше 70 раз выявляли «карантинные объекты». При этом в Баку утверждали, что на территории страны нет вредителей, на которые жалуются в России. Однако, как говорится на сайте ведомства «в целях сохранения фитосанитарного благополучия» с 10 декабря ввоз томатов и яблок азербайджанского происхождения приостанавливается.
2020-12-09T05:04:54+03:00
2020-12-09T05:04:54+03:00
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05:04, 09 декабря 2020
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