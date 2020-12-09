Россия запретила импорт азербайджанских томатов и яблок

Россельхознадзор объяснил введение временных ограничений обнаружением вредителей. В октябре ведомство сообщало о том, что в продукции из закавказской республики больше 70 раз выявляли «карантинные объекты». При этом в Баку утверждали, что на территории страны нет вредителей, на которые жалуются в России. Однако, как говорится на сайте ведомства «в целях сохранения фитосанитарного благополучия» с 10 декабря ввоз томатов и яблок азербайджанского происхождения приостанавливается.