Матч Лиги чемпионов ПСЖ-«Истанбул» доиграют сегодня с новой судейской бригадой

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча была прервана в первом тайме из-за расистского скандала. Турецкий клуб в полном составе покинул поле, обвинив румынского резервного судью в оскорблении помощника главного тренера. Предположительно, судья назвал бывшего игрока сборной Камеруна Пьера Вебо, получившего удаление, «черным парнем», после чего тот пытался набросится на оппонента.

УЕФА расследует инцидент.