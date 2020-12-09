Матч Лиги чемпионов ПСЖ-«Истанбул» доиграют сегодня с новой судейской бригадой

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча была прервана в первом тайме из-за расистского скандала. Турецкий клуб в полном составе покинул поле, обвинив румынского резервного судью в оскорблении помощника главного тренера. Предположительно, судья назвал бывшего игрока сборной Камеруна Пьера Вебо, получившего удаление, «черным парнем», после чего тот пытался набросится на оппонента.
УЕФА расследует инцидент.
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Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча была прервана в первом тайме из-за расистского скандала. Турецкий клуб в полном составе покинул поле, обвинив румынского резервного судью в оскорблении помощника главного тренера. Предположительно, судья назвал бывшего игрока сборной Камеруна Пьера Вебо, получившего удаление, «черным парнем», после чего тот пытался набросится на оппонента.