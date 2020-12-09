Джо Байден назвал кандидата на пост главы Пентагона

Избранный президент США намерен выдвинуть кандидатуру генерала Ллойда Остина – в случае утверждения он станет первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство. В статье для журнала The Atlantic Байден выразил уверенность, что опытный военный «великолепно сделает свою работу». Источники агентства Блумберг также сообщили о кандидатах на посты глав других ведомств. В числе прочего утверждается, что министерством жилищного строительства и городского развития впервые в истории страны будет руководить чернокожая женщина – член Палаты представителей Марша Фадж.