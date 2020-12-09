Следственный комитет назвал мотивом убийства криминального авторитета Япончика личную неприязнь

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал замглавы ведомства. По данным СК, у убитого в 2009 году Вячеслава Иванькова был конфликт с другим представителем преступного мира Ильей Симонией. Он начался еще в 1980 годы, когда оба отбывали наказание в Иркутских колониях.

Установить и задержать причастных к убийству следствию удалось этой весной. Четверо из них арестованы. Симонию обвинили в международный розыск.