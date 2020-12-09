Власти Петербурга не исключили, что могут разрешить общепиту работу на открытом воздухе в новогодние праздники

Представитель комитета по торговле в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сказал, что допускает компромисс при обсуждении возможности продления времени работы кафе и ресторанов. Это случится, если заболеваемость коронавирусом стабилизируется или будет снижаться. Согласно новым ограничениям с конца декабря по 10 января заведения общепита должны закрываться уже в 19 часов, а с 30 декабря по 4 января им и вовсе разрешено работать только на доставку или навынос.

Представители отрасли ранее попросили власти отменить это распоряжение.