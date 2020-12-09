Минздрав намерен начать поставку вакцины от коронавируса во все регионы после 10 декабря

На сегодняшний день препарат получили примерно половина субъектов страны – об этом сказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Первым российским регионом, начавшим прививочную кампанию, на прошлых выходных стала Москва. Несмотря на то, что чиновники говорят о добровольной вакцинации, в прессе регулярно появляются сообщения о принуждении к прививке – в частности от сотрудников медучреждений. Минздрав, по сведениям сайта Znak.com, потребовал вакцинировать от коронавируса больше половины федеральных чиновников.