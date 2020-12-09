На сегодняшний день препарат получили примерно половина субъектов страны – об этом сказал глава ведомства Михаил Мурашко.
Первым российским регионом, начавшим прививочную кампанию, на прошлых выходных стала Москва. Несмотря на то, что чиновники говорят о добровольной вакцинации, в прессе регулярно появляются сообщения о принуждении к прививке – в частности от сотрудников медучреждений. Минздрав, по сведениям сайта Znak.com, потребовал вакцинировать от коронавируса больше половины федеральных чиновников.
Минздрав намерен начать поставку вакцины от коронавируса во все регионы после 10 декабря
На сегодняшний день препарат получили примерно половина субъектов страны – об этом сказал глава ведомства Михаил Мурашко.