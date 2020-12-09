«Зенит» проиграл немецкой «Боруссии» в футбольной Лиге чемпионов

Команда из Санкт-Петербурга дома уступила со счетом 1:2. Это поражение стало пятым по счету. Российский клуб занял последнее место в группе, не сумев победить ни в одном матче.

В тоже время «Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси». Команда получила путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв в своей группе третью строчку.