Власти Ирана сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве физика-ядерщика Мосхена Фахризаде

Представитель парламента, рассказавший об этом в эфире телеканала Al-Alam не стал приводить других подробностей, отметив лишь, что в преступлении свою роль сыграл Израиль и могли поучаствовать американские и другие спецслужбы.

Ученый, которого пресса называет «отцом иранской бомбы», погиб в конце ноября. Считается, что он руководил исследованиями в области ядерного оружия. Фахризаде, как сообщало иранское агентство «Фарс», убили из оружия, управляемого дистанционно. На месте преступления никого не нашли.