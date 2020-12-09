Иски штаба Дональда Трампа отклонили во всех штатах, кроме Висконсина

Президент пытается оспорить итоги голосования на выборах, однако пока доводы действующего главы Белого дома ни к чему не привели – сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. При этом сегодня истек срок, в течение которого штаты должны завершить работу с жалобами и перерасчет голосов. Несмотря на это юристы Трампа намерены продолжить споры.

Выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.