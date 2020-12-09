Президент пытается оспорить итоги голосования на выборах, однако пока доводы действующего главы Белого дома ни к чему не привели – сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. При этом сегодня истек срок, в течение которого штаты должны завершить работу с жалобами и перерасчет голосов. Несмотря на это юристы Трампа намерены продолжить споры.
Выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Иски штаба Дональда Трампа отклонили во всех штатах, кроме Висконсина
Президент пытается оспорить итоги голосования на выборах, однако пока доводы действующего главы Белого дома ни к чему не привели – сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. При этом сегодня истек срок, в течение которого штаты должны завершить работу с жалобами и перерасчет голосов. Несмотря на это юристы Трампа намерены продолжить споры.