The Bell: отец предполагаемого зятя Путина перестал быть крупным акционером банка «Россия» после развода своего сына

В итоговом отчете кредитной организации имя Николая Шамалова не значится, хотя ранее ему принадлежала одна из крупнейших долей – пишет интернет-издание. При этом уточняется, что часть ценных бумаг он все же мог сохранить, так как в документе указаны только те, чья доля превышает 5%.

О разводе Кирилла Шамалова с предполагаемой дочерью президента Владимира Путина стало известно в 2018 году. После этого семья Шамаловых вышла из ряда крупных активов. Сайт «Важные истории» также писал, что предприниматель в качестве «приданного» за бесценок получил акции нефтехимической компании «Сибур».

В самой компании низкую плату назвали «формальной частью сделки», которая предусматривала еще несколько условий.