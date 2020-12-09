В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки умерли еще 75 человек с коронавирусом

Общее число жертв эпидемии в городе, таким образом превысило 4,5 тысячи. Показатель смертности в столице держится около отметки в 70 погибших уже около месяца.

Столица занимает первое место среди всех российских регионов по числу зафиксированных случаев смерти от коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург – там почти 6 тысяч умерших, на третьем Подмосковье – почти 2,5 тысячи жертв.