Сборная России по футболу в первом матче в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 встретится с командой Мальты

Как следует из расписания, которое опубликовал УЕФА, игра состоится 24 марта. До конца весеннего месяца подопечные Станислава Черчесова также встретятся с футболистами из Словении и Словакии. На начало сентября запланированы матчи против Хорватии и Кипра, а до середины ноября россияне должны сыграть со всеми соперниками по второму кругу. Фаворитом группы G называют хорватов.