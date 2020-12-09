Сборная России по футболу в первом матче в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 встретится с командой Мальты

Как следует из расписания, которое опубликовал УЕФА, игра состоится 24 марта. До конца весеннего месяца подопечные Станислава Черчесова также встретятся с футболистами из Словении и Словакии. На начало сентября запланированы матчи против Хорватии и Кипра, а до середины ноября россияне должны сыграть со всеми соперниками по второму кругу. Фаворитом группы G называют хорватов.
2020-12-09T02:06:21+03:00
2020-12-09T02:06:21+03:00
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02:06, 09 декабря 2020
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