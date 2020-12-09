Пожарные потушили огонь в высотке на Котельнической набережной в центре Москвы

Очаг находился в мусорокамере на первом этаже – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. В первых сообщениях о ЧП говорилось о том, что белый дым поднимался с верхних этажей здания. Информации о пострадавших не поступало.

Здание на Котельнической набережной – один из самых известных высотных домов сталинской эпохи послевоенной постройки. Он был создан в 1952 году.