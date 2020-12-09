Во Франции потерпел крушение вертолет, на борту которого находились 6 человек

Пятеро погибли, пилот тяжело ранен, его эвакуируют в больницу. Телеканал BFM TV со ссылкой на представителя местных властей передает, что инцидент произошел на востоке страны с воздушным судном навигационной службы. По данным префектуры, перед аварией вертолет подал сигнал тревоги. Как отмечается, ЧП произошло на высоте почти двух километров. Что стало причиной крушения пока не ясно.
2020-12-09T02:05:34+03:00
2020-12-09T02:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 09 декабря 2020
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