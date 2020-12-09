Во Франции потерпел крушение вертолет, на борту которого находились 6 человек

Пятеро погибли, пилот тяжело ранен, его эвакуируют в больницу. Телеканал BFM TV со ссылкой на представителя местных властей передает, что инцидент произошел на востоке страны с воздушным судном навигационной службы. По данным префектуры, перед аварией вертолет подал сигнал тревоги. Как отмечается, ЧП произошло на высоте почти двух километров. Что стало причиной крушения пока не ясно.