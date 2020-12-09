По словам спецпредставителя президента по контролю над вооружениями Маршалла Билингсли, они могут появиться на территории американских союзников.
Ранее Владимир Путин говорил о готовности не размещать ракеты средней и меньшей дальности на европейской территории России, если на аналогичные уступки пойдут члены НАТО. Однако Биллингсли называл эту идею «обреченной на провал».
США намерены развернуть в ближайшие три года несколько батарей крылатых ракет
По словам спецпредставителя президента по контролю над вооружениями Маршалла Билингсли, они могут появиться на территории американских союзников.