Z Архив новостей новости
5 1 6 523
02:05, 09 декабря 2020

США намерены развернуть в ближайшие три года несколько батарей крылатых ракет

По словам спецпредставителя президента по контролю над вооружениями Маршалла Билингсли, они могут появиться на территории американских союзников.
Ранее Владимир Путин говорил о готовности не размещать ракеты средней и меньшей дальности на европейской территории России, если на аналогичные уступки пойдут члены НАТО. Однако Биллингсли называл эту идею «обреченной на провал».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Интервью

Александр Бен Цви гость: Александр Бен Цви Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в России

Нас обвиняют всегда, надо сказать это очень четко. У Ирана есть чуть-чуть больше врагов, чем только Израиль. То есть у них это Usual Suspects… я даже не знаю, как это красиво выразить по-русски — козлы отпущения…

5 361 6 23334 02.12
#слушать 44:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«С волками жить, по волчьи выть» — это не про Россию Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела…

5 160 6 12908 04.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Представители Юго-Востока Украины имеют собственное мнение и право его выражать Вчера в Совбезе ООН состоялось первое обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители…

5 90 6 9651 03.12
Новости

фото: @ breakingmash Оппозиция начала перекрывать центральные улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна Это связано с истечением ультиматума оппозиционных сил…

5 50 6 7452
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…

5 123 6 18396 03.12
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

О Ковиде и Новогодних праздниках Рецепт простой, на три недели запасаемся гречкой, макаронами, тушёнкой, пивом или ещё чем-нибудь, чтобы два раза не вставать, не забываем попкорн, закрываемся и ждём. Гарантировано поможет – проверено на китайцах!..

5 42 6 6564 08.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Стратегия позора по Кислице Киев хочет усидеть на всех стульях зала ГА ООН сразу: с одной стороны, ежегодно с 2014 г. голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой — строя из себя жертву…

5 97 6 15757 03.12
Блоги

Кусок эфира

Сергей Удальцов: Войска НАТО нам здесь не нужны. Справимся своими силами В отношении России консолидировано американское общество. Элиты негативно относятся, по крайней мере, к режиму Путина. У них четкая установка режим Путина демонтировать, по крайней мере – помогать этому демонтажу…

5 91 6 14639 02.12
Блоги

Михаил Таратута журналист

Пирог победы на столе: как делить будем? Лидеры BLM так и вовсе считают, что именно они, мобилизовав афроамериканский электорат, принесли Байдену победу на блюдечке. И теперь вся эта публика требует свою долю победного пирога…

5 145 6 24205 03.12
Новости

Дочь замглавы администрации президента Сергея Кириенко отрицает наличие у нее гражданства Франции Любовь Кириенко сказала изданию РБК, что другого паспорта, кроме российского у нее никогда не было…

5 40 6 6787
Новости

The Insider: дочь замглавы администрации президента Сергея Кириенко имеет гражданство Франции Имя 30-летней Любови Кириенко журналисты нашли в базе лиц с двойным гражданством…

5 56 6 9920
Новости

Глава «Сибура» заявил, что выплата К.Шамаловым $100 за многомиллионный пакет акций была лишь частью сделки Дмитрий Конов сказал изданию РБК, что Шамалов взял на себя часть долгов и отказался от денежной компенсации…

5 29 6 5434
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Начиная с 4 декабря. Запись на вакцинацию от Covid-19 Мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г…

5 36 6 7105 03.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«Акт Родченкова» Будь у нас принят такой же закон, великие американские допингисты могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированы даже из других стран…

5 58 6 11697 05.12
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Сбережение интеллигенции Говорят: всех не пересажаешь! Как знать… Во всяком случае, можно попробовать. И до минимума свести это непокорное племя…

5 273 6 56830 04.12
Блоги

+ Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza публикует видео с церемонии прощания…

5 159 6 32848 07.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия полиции Силовикам предлагается дать право вскрывать автомобили и не нести ответственности за их повреждение…

5 65 6 38133
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Особенно страшно, когда начинаются намеки о величии, о светлом будущем. Тут точно надо ждать гавканья сторожевых собак, маузеров и других лагерных радостей. Это единственный финальный нацпродукт…

5 112 6 105767 02.12
#слушать 48:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3359050
«Процессы политических убийц»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4602 06.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты Подозреваю, что на Толю настучали, в Кремле хихикнули, но как видим, всё запомнили…

5 55 6 165705 06.12
Блоги

+ Венедиктов. Семь детей Путина, вылизывающий шнурки Навального Соловьев, Байден и Украина. «БАЦМАН» Венедиктов. Семь детей Путина, вылизывающий шнурки Навального Соловьев, Байден и Украина. «БАЦМАН» «Они пытаются, чтобы их аудитория полюбила. Это слишком краткая любовь, мне это неинтересно. Давайте лучше меня будут слушать, чем любить»...

5 55 6 114460 03.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8890377
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4724978

Сегодня в эфире