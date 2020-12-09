Матч Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» прервали из-за расистского скандала

Футболисты турецкой команды покинули поле после того, как, по их мнению, резервный судья из Румынии оскорбил помощника главного тренера Пьера Вебо, который получил удаление. Предположительно, он назвал бывшего игрока сборной Камеруна «черным парнем», после чего тот пытался набросится на оппонента.

«Истанбул» занимает последнее место в группе. ПСЖ ведет борьбу за лидерство.