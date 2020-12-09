Из Белоруссии депортируют россиянку, публиковавшую в интернете негативные комментарии о милиции

Агентство «Белта» сообщает, что 24-летняя женщина находится в центре изоляции правонарушителей. Ее привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил на митингах. В МВД утверждают, что россиянка, приехавшая на заработки, активно посещала акции протеста, однако, общаясь с оперативниками, призналась, что «неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов».