Из Белоруссии депортируют россиянку, публиковавшую в интернете негативные комментарии о милиции

Агентство «Белта» сообщает, что 24-летняя женщина находится в центре изоляции правонарушителей. Ее привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил на митингах. В МВД утверждают, что россиянка, приехавшая на заработки, активно посещала акции протеста, однако, общаясь с оперативниками, призналась, что «неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов».
2020-12-09T01:06:38+03:00
2020-12-09T01:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 09 декабря 2020
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