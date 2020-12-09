Центризбирком тестирует систему проверки подписей с помощью нейросети

Искусственный интеллект обучают, чтобы минимизировать человеческий фактор и уйти от спекуляций на эту тему, — сказал агентству «Интерфакс» член комиссии Антон Лопатин. Новая система должна автоматически сверять данные в подписном листе с электронным регистром избирателей.

Как отмечает сайт «Медуза», большое число забракованных подписей избирателей – частая причина отказа в регистрации на выборах. В частности, по этой причине в прошлом году большинство независимых депутатов не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.