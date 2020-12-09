В высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар

На верхних этажах жилого дома наблюдается задымление – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах. Источник возгорания пока не найден. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Здание на Котельнической набережной – один из самых известных высотных домов сталинской эпохи послевоенной постройки. Он был создан в 1952 году.