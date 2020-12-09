Во Франции прокуратура потребовала приговорить экс-президента Николя Саркози к четырем годам лишения свободы

Половину срока, по мнению гособвинения, бывший глава государства должен отбыть условно. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Политика обвиняют в коррупции. Следствие считает, что Саркози обещал бывшему высокопоставленному сотруднику Кассационного суда должность в Монако в обмен на информацию о прослушке, установленной за телефоном экс-президента в рамках другого уголовного дела – сейчас уже закрытого.

В октябре Саркози также предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по подозрению в том, что его избирательную кампанию 2007 года финансировала Ливия.