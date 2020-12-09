Президент Турции Тайип Эрдоган отправится сегодня с двухдневным визитом в Азербайджан

Это будет его первым посещением Баку с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

О планах турецкого лидера совершить визит в Азербайджан 9-10 декабря сообщила на прошлой неделе его пресс-служба, не раскрыв деталей поездки. Накануне турецкий телеканал TRT уточнил, что Эрдоган встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят двусторонние отношения и текущую ситуацию в Карабахе, в том числе вопросы, связанные с созданием российско-турецкого центра, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее дипломатический источник в Баку сказал РИА «Новости», что 10 декабря президент Турции примет участие в военном параде, посвященном окончанию войны в Карабахе. Анкара активно помогала Баку в обострившемся в конце сентября противостоянии с Ереваном из-за спорных территорий. После подписанного 9 ноября трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий, в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. Одновременно в Азербайджане был создан совместный российско-турецкий центр для мониторинга ситуации.

Согласно документу, под контроль Баку перешла часть территории непризнанной республики. В Азербайджане назвали договор капитуляцией Армении. Аналогично это восприняла и армянская оппозиция, потребовав от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку.