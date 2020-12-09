Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 75 пациентов с коронавирусом

Днем ранее в официальную статистику попал 71 летальный исход. С 15 ноября суточное число смертей от инфекции не опускалось ниже 70. По подсчетам штаба, число жертв пандемии в столицы превысило 9 тысяч 570 человек.
2020-12-09T00:07:55+03:00
2020-12-09T00:11:50+03:00
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00:07, 09 декабря 2020
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