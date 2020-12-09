Проект закона о блокировке иностранных интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ рассмотрит сегодня Госдума в первом чтении.

Депутаты Госдумы предлагают вводить санкции против интернет-ресурсов, которые допускают дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Такой статус генпрокуратура сможет присваивать сайтам и соцсетям, к примеру, Facebook, Twitter или порталу youtube по согласованию с министерством иностранных дел. Реестр тех, кого власти посчитают нарушителями, будет вести Роскомнадзор. Среди других возможных санкций помимо блокировки замедление трафика и административные штрафы до трех миллионов рублей. Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с единороссами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. В пояснительной записке они объяснили инициативу тем, что в России вот уже больше полугода фиксируют жалобы от редакций государственных СМИ на цензуру их страниц в соцсетях и на портале YouTube. Среди тех, кто на это сетовал, упомянуты агентство РИА «Новости» и телеканал Russia Today. Депутат Хинштейн надеется, что Госдума примет законопроект до конца года.

Ко второму чтению законопроект могут ужесточить, придав ему обратную силу. В этом случае Роскомнадзор сможет еще до принятия поправки блокировать ресурсы, которые, по мнению властей, допустили цензуру российских СМИ. Об этом сообщил «Интерфаксу» один из авторов законопроекта, коммунист Александр Ющенко.