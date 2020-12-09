Госдума приняла законопроект о признании «иноагентами» незарегистрированных объединений, политиков и военных экспертов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании «иностранными агентами» незарегистрированных объединений, политиков и военных экспертов.

Законопроект позволяет присвоить статус иностранных агентов более широкому кругу физических лиц. Сейчас ими могут стать лишь граждане, распространяющие информацию СМИ-иноагентов и получающие средства из-за рубежа. Теперь же признать иноагентом смогут и тех, кто при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью «в интересах иностранного государства» или сбором сведений в военно-технической сфере. Кроме того, статус иноагента можно будет присваивать организациям, действующим без образования юридического лица и без государственной регистрации. Это, например, коснется движения «Голос», занимающегося наблюдением за выборами. В комитете Госдумы по безопасности во время обсуждения законопроекта отмечали, что он слишком мягкий по сравнению с американским аналогом, и что эта норма особенно актуальна перед выборами в Госдуму.

Физлицам-«иностранным агентам» запретят занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Им также необходимо раз в полгода отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и расходовании полученных из-за границы средств.