«Важные истории»: Отец предполагаемого зятя Путина после развода сына перестал владеть акциями банка «Россия»

«Важные истории»: Отец предполагаемого зятя Путина после развода сына перестал владеть почти всеми акциями банка «Россия». Николаю Шамалову, который в публикации назван близким знакомым президента, принадлежали 9,6% акций. О расторжении брака его сына Кирилла Шамалова с Катериной Тихоновой, которую ряд СМИ называет дочерью Владимира Путина, стало известно в 2018 году. По сведениям издания «Важные истории», в 2019-ом почти весь пакет акций Шамалова-старшего перешел к дочерней компании банка, который, как говорится в публикации, имеет репутацию банка друзей Путина.



Днем ранее издание «Важные истории» опубликовало расследование в котором говорится, что сразу после свадьбы с Катериной Тихоновой Кирилл Шамалов всего за сто долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур», которые оцениваются в сумму до 380 миллионов долларов.