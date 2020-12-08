Федеральный суд округа Колумбия постановил закрыть дело бывшего помощника президента Майкла Флинна

Это связано с тем, что его помиловал Дональд Трамп. Однако судья Эммет Салливан отметил, что помилование не делает Флинна невиновным. Его обвиняли в том, что он солгал ФБР, когда говорил о своих контактах с послом России.
2020-12-08T23:07:29+03:00
2020-12-08T23:07:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 08 декабря 2020
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