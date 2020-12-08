«Зенит» проиграл в Петербурге «Боруссии» в матче Лиге чемпионов

Встреча последнего тура группового этапа завершилась со счетом 1:2 в пользу немецкого клуба из Дортмунда. Лидирующий в Российской премьер-лиге «Зенит» не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов. Ранее команда лишилась шансов на попадание в весеннюю стадию еврокубков.