В Японии решили поднимать рождаемость с помощью искусственного интеллекта

Как сообщает британская медиа-компания «Би-би-си», речь идет о сервисах по подбору партнера, которые должны помочь создавать семьи. Со следующего года региональные власти, которые поддерживают такие программы, будут получать государственные субсидии.
2020-12-08T23:03:38+03:00
2020-12-08T23:03:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754952-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…