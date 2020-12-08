В Театре сатиры сообщили, что худрук Ширвиндт, который заразился коронавирусом, будет завтра выписан из больницы

В Театре сатиры сообщили, что его худрук Александр Ширвиндт, который заразился коронавирусом, будет завтра выписан из больницы. Это передает агентство ТАСС со ссылкой на директора театра Мамеда Агаева. 86-летний народный артист Александр Ширвиндт был госпитализирован вместе с супругой в конце ноября.
2020-12-08T23:03:18+03:00
2020-12-08T23:03:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 08 декабря 2020
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