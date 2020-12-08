В Театре сатиры сообщили, что худрук Ширвиндт, который заразился коронавирусом, будет завтра выписан из больницы

В Театре сатиры сообщили, что его худрук Александр Ширвиндт, который заразился коронавирусом, будет завтра выписан из больницы. Это передает агентство ТАСС со ссылкой на директора театра Мамеда Агаева. 86-летний народный артист Александр Ширвиндт был госпитализирован вместе с супругой в конце ноября.