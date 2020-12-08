Известный в прошлом футболист Виктор Понедельник будет кремирован в Москве, сообщил глава Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко сказал, что прах будет предан земле в Ростове, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, передает ТАСС. Чемпион Европы по футболу 1960 года умер в субботу, ему было 83 года. На протяжении карьеры Виктор Понедельник выступал за ростовские клубы «Ростсельмаш» и СКА.