Известный в прошлом футболист Виктор Понедельник будет кремирован в Москве, сообщил глава Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко сказал, что прах будет предан земле в Ростове, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, передает ТАСС. Чемпион Европы по футболу 1960 года умер в субботу, ему было 83 года. На протяжении карьеры Виктор Понедельник выступал за ростовские клубы «Ростсельмаш» и СКА.
2020-12-08T22:34:34+03:00
2020-12-08T22:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 08 декабря 2020
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