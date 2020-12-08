В Россию с 10 декабря запрещены поставки помидоров и яблок из Азербайджана

Об этом сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве утверждают, что в продукции найдены вредители — южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Как отмечает РИА Новости, в прошлом году треть всех импортных помидоров была в России из Азербайджана.