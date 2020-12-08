Михаил Мурашко допустил заражение коронавирусом в течение 42 дней после первой дозы вакцины

Министр здравоохранения объяснил это тем, что организму нужно время на формирование иммунитета, передает Интерфакс. Ранее создатели вакцины «Спутник» утверждали, что ее эффективность выше 90%.

Сегодня сетевое издание «Волгоград онлайн» сообщило, что стало первые привившиеся в регионе медики заразились коронавирусом. В администрации области настаивают, что они были инфицированы до прививки.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что сделавшим прививку следует ограничить употребление алкоголя на 42 дня. А затем глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не пить спиртное и за две недели до вакцинации.