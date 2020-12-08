Французская прокуратура запросила для бывшего президента республики Николя Саркози 4 года тюрьмы, 2 из них условно

Бывшего французского лидера обвиняют в коррупции и попытке подкупа судьи.

Судебный процесс по так называемому «делу о прослушке» начался в конце ноября. Его фигуранты — Николя Саркози, его адвокат и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда. Для каждого из них прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения, два из них условно. Напомню, что преследование Саркози началось еще в нулевых, когда его заподозрили в незаконном получении денег от миллиардерши Лилиан Бетанкур. Это дело развалилось, но позже экс-президента обвинили в том, что он будучи президентом он пытался повлиять на ход того расследования и предлагал сделку судье. Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози с адвокатом. Сам политик Саркози называет преследование охотой на ведьм.

Как отмечает Русская служба BBC, впервые в истории Французской республики экс-президент лично предстал перед судом. Из предшественников Саркози до этого судили лишь Жака Ширака за то, что тот будучи еще мэром Парижа устраивал своих друзей на фиктивные должности. Но сам он из-за болезни в процессе не участвовал.

Весной Саркози предстоит еще одно судебное разбирательство – в связи с обвинениями в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года.